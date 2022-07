Scorsese en DiCaprio werken weer samen aan nieuw filmproject

Martin Scorsese en Leonardo DiCaprio zijn alweer samen aan het werk gegaan. Hun laatste film Killers of the Flower Moon is nog maar net af, maar de regisseur en acteur zijn alweer aan een nieuwe film begonnen, meldt The Hollywood Reporter

Door: onze nieuwsredactie

Het gaat om de verfilming van The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder van New Yorker-journalist David Grann. Hij heeft ook het boek van Killer of the Flower Moon geschreven.

De film gaat The Wager heten en zal te zien zijn op de streamingdienst van Apple. Het verhaal gaat over een Brits oorlogschip uit 1700 dat strandt op een onbewoond eiland. De bemanning moet zien te overleven. Terug in de bewoonde wereld komen de bemanningsleden lijnrecht tegenover elkaar te staan.

The Wager zal vanaf volgend jaar april te zien zijn. Killers of the Flower Moon is de eerste samenwerking tussen Scorsese en DiCaprio sinds 2013, toen zij samen The Wolf of Wall Street maakten. Samen maakten ze ook onder meer The Aviator (2004) en Shutter Island (2010).

Aanbevolen artikelen