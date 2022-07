Vervolg op film Tomb Raider voorlopig van de baan

Vorige week zei hoofdrolspeelster Alicia Vikander nog tegen Entertainment Weekly geen idee te hebben of de film nog door zou gaan. De Zweedse actrice liet toen ook al doorschemeren dat de overnamepolitiek een rol speelde in de onzekerheid over de film.

Tomb Raider is een videogame die in 2001 al eens werd verfilmd met Angelina Jolie in de hoofdrol. In 2018 nam Vikander het stokje van haar over als Lara Croft. Een jaar na de release van de film werd bekend dat er een sequel in de maak was. De opnames zouden in het voorjaar van 2020 beginnen, maar de productie werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.