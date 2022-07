Madonna werkt nog aan script voor filmbiografie: 'Lukt niet om in te korten'

Madonna is nog altijd volop bezig met de ontwikkeling van een film over haar eigen leven. De zangeres heeft het verhaal al op papier gezet, maar het script is nog veel te lang.

Door: onze entertainmentredactie

"Het lukt niet erg om het korter te maken", zegt Madonna tegen Variety. "Het is alsof ik mijn eigen ledematen eraf moet hakken."

De 63-jarige Madonna vindt dat het "buitengewone leven" dat ze heeft ook een "buitengewone film" verdient.

Ze moest het naar eigen zeggen zelf doen, omdat eerder al "veel mensen" probeerden een film over haar te maken. "Meestal vrouwonvriendelijke mannen", zegt ze. "Dus ik zette mijn voet tussen de deur en stelde: niemand gaat mijn verhaal vertellen, behalve ik."

Al bijna twee jaar geleden werd duidelijk dat Madonna haar zinnen heeft gezet op een eigen filmbiografie. De film, die nog geen naam heeft, moet over de beginjaren van haar carrière gaan. Vorige maand begonnen de audities. Volgens Variety is de kans groot dat actrice Julia Garner, bekend van de Netflix-series Ozark en Inventing Anna, de titelrol gaat spelen.

