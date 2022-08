Trans, bi, non-binair of queer: deze films en series laten goed zien hoe dat is

Personages die onderdeel zijn van de lhbtiq+-gemeenschap komen steeds meer voor, maar niet alle representatie is positief. NU.nl zet samen met Bi+ Nederland en Transgender Netwerk Nederland enkele titels op een rij die mooie queerverhalen op de juiste manier vertellen.

Door Michiel Vos

Heartstopper (Netflix)

In deze Britse dramaserie wordt een groepje vrienden op een middelbare school gevolgd tijdens hun dagelijkse bezigheden. Er komt een breed scala aan personages voorbij: homoseksueel, biseksueel, transgender en non-binair.

Sara Verlee (Bi+ Nederland) prijst Heartstopper omdat de lhbtiq+-personages geportretteerd worden zonder dat er gebruik wordt gemaakt van stereotypes. "Hun seksualiteit of genderidentiteit definieert de personages niet." Onderdeel zijn van de lhbtiq+-gemeenschap is volgens Verlee in andere series regelmatig een plot op zich en gaat dan gepaard met lijden en negativiteit. In Heartstopper is dat anders. "Personages worden verliefd, veranderen van school en beoefenen een nieuwe sport, zoals iedereen dat doet. Als we Charlie leren kennen, is hij al uit de kast en gaat zijn leven gewoon verder. Het is niet enkel kommer en kwel, zien we hier."

Femke Hurkmans (Transgender Netwerk Nederland) sluit zich daarbij aan. "De serie is divers en feel good. De personages zijn meer dan hun seksualiteit of genderidentiteit. Het personage Elle gaat van een jongensschool naar een meisjesschool en moet zich aanpassen aan een nieuwe omgeving - iets wat bij iedere puber die van school verandert zou spelen."

"En het is fijn dat Elle door een transgender actrice (Yasmin Finney, red.) wordt gespeeld. Transgender personages horen door transgender acteurs gespeeld te worden. Als een cisgender man een transgender vrouw speelt, versterk je het beeld van 'de verklede man', en dat is zeer schadelijk."

Love, Victor (Disney+)

De serie Love, Victor (die zich op dezelfde middelbare school afspeelt als de film Love, Simon) gaat vooroordelen op school en problemen die jongeren kunnen ervaren met uit de kast komen niet uit de weg. De serie laat een brede representatie van de lhbtiq+-gemeenschap zien, zonder in stereotypes te vervallen. De hoofdpersoon is homoseksueel én een van de sterspelers in het basketbalteam van de school. We volgen zijn liefdes- en familieleven en de problemen die hij daarin tegenkomt, en die niet alleen met zijn geaardheid te maken hebben.

Disclosure (Netflix)

In de documentaire Disclosure komen transgender acteurs en regisseurs aan het woord over de problematische verbeelding van transgender personen die lange tijd de boventoon voerde in media.

Hurkmans heeft de film niet in één zit kunnen bekijken - zo heftig is hij. "Het is geen vrolijke titel, maar wel eentje die niet op een kijklijst kan ontbreken. Het legt haarfijn uit waarom representatie zo belangrijk is." Volgens Hurkmans sluipen de stereotypes en vooroordelen er zelfs binnen de gemeenschap in door de manier waarop transgender personages worden verbeeld. "Je gaat als transgender of non-binaire persoon geloven dat je een bedrieger bent, of afstotelijk, omdat dit het beeld is dat normaal wordt bevonden. Alsof we geïndoctrineerd zijn. Gelukkig laat Disclosure zien waar het misgaat en hoe het beter kan."

Lola Vers La Mer (Netflix)

Lola Vers La Mer (Lola naar de zee) is een Frans-Belgische film van regisseur Laurent Micheli. We volgen de jonge transgender vrouw Mia wier moeder komt te overlijden. Samen met haar vader, die niet accepteert wie zij is, reist ze naar de kust om de laatste wens van haar moeder te vervullen.

"Het is een lieve en vrolijke film waarin we niet alleen begrip krijgen voor het meisje, maar ook voor haar stugge, moeilijke vader", vertelt Hurkmans. De aanpak van de regisseur is te prijzen: er is specifiek gezocht naar een transgender of non-binaire acteur. "De regisseur heeft echt naar de actrice geluisterd en ervoor gezorgd dat ze zich prettig voelde bij het script. Dat maakt deze film alleen maar mooier."

Ryan is zwanger (NPO)

De documentaire Ryan is zwanger, uitgezonden door BNNVARA op de NPO, volgt Ryan, een non-binaire transgender persoon die in verwachting raakt.

"Mijn ouders van 87 en 80 kregen de documentaire voorgeschoteld op televisie en vonden die heel interessant", vertelt Hurkmans. "Je ziet de bureaucratische problemen waar Ryan en diens partner tegenaan lopen, zoals geen zwangerschapsverlof kunnen aanvragen omdat je volgens je paspoort geen vrouw bent. Het is mooi om te zien hoe strijdbaar Ryan en diens partner zijn, hoeveel liefde er is en hoe welkom het kindje is. Dat normaliseert de kinderwens van gezinnen die niet als traditioneel worden gezien. Mijn moeder was na het zien van Ryan is zwanger vooral blij voor hen en zei: 'Waar zij tegenaan liepen, is niet meer van deze tijd'."

Sex Education (Netflix)

De Britse serie Sex Education is al bekender bij een groter publiek, maar verdient een plek op deze lijst. De serie weet zonder taboes het seksleven van jongeren - in vele aspecten - bespreekbaar te maken, ongeacht de seksuele oriëntatie van de personages. Er is een brede vertegenwoordiging van de lhbtiq+-gemeenschap en alle personages zijn mensen met herkenbare problemen.

2:27 Afspelen knop Netflix deelt trailer van derde seizoen Sex Education

