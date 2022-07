Ryan Gosling tekent voor rol in vervolg op nieuwe Netflix-film The Gray Man

The Gray Man is nog maar net uit, maar Netflix heeft nu al een vervolg aangekondigd. Naast de vervolgfilm, met opnieuw Ryan Gosling in de hoofdrol, wordt volgens Deadline ook gewerkt aan een spin-off.

Door: onze entertainmentredactie

Voor het vervolg keren ook regisseurs Joe en Anthony Russo weer terug. Volgens de streamingdienst was de release van The Gray Man zeer succesvol. Toch waren de Nederlandse recensenten niet zo enthousiast over de actiefilm, die naar verluidt 200 miljoen dollar (197 miljoen euro) heeft gekost.

De spin-off zal zich volgens Netflix richten op een ander deel van het The Gray Man-universum. Er is nog niet veel over bekend, behalve dat de spin-off geschreven wordt door Paul Wernick en Rhett Reese.

The Gray Man gaat over geheim agent Sierra Six (Gosling), die allerlei vuile klusjes opknapt voor de CIA. Wanneer hij per ongeluk achter een duister geheim komt, wordt hij een doelwit en slaat hij op de vlucht. Ook Chris Evans, Ana de Armas en Regé-Jean Page hebben rollen in de film.

