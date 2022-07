Gearresteerde Iraanse regisseur maakt kans op prestigieuze Gouden Leeuw

De in Iran gearresteerde regisseur Jafar Panahi maakt dit jaar kans op een Gouden Leeuw op het beroemde filmfestival van Venetië. De 62-jarige filmmaker werd eerder deze maand opgepakt in Teheran en zit momenteel vast in de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad.

Door: onze entertainmentredactie

Panahi doet aan de competitie mee met zijn recentste film No Bears. De film werd net als eerdere werken van de regisseur in het geheim gemaakt, omdat hij sinds zijn veroordeling in 2010 geen films meer in eigen land mag maken. Panahi is een oude bekende in Venetië: hij won in 2000 de Gouden Leeuw voor zijn film The Circle.

Eerder deze maand werden de Iraanse filmmakers Mohammad Rasoulof en Mostafa Al Ahmad in Iran opgepakt en een paar dagen later volgde de arrestatie van Panahi. Het filmfestival van Venetië sprak eerder zijn afschuw uit over de arrestaties van de Iraanse regisseurs en eiste in een verklaring hun onmiddellijke vrijlating.

In totaal 23 films maken kans op de belangrijkste prijs op het filmfestival. Onder de kanshebbers is ook de openingsfilm White Noise, met onder anderen Adam Driver en Greta Gerwig. Het is de eerste keer dat een Netflix-titel de openingsfilm is op het oudste filmfestival ter wereld.

De 79e editie van het filmfestival vindt dit jaar plaats van 31 augustus tot en met 10 september.

