Neighbours stopt na 37 jaar: deze sterren braken door in de Australische soap

Margot Robbie en Kylie Minogue zijn bekende namen in Hollywood, maar minder bekend is dat zij hun carrière begonnen in de Australische soap Neighbours. Donderdag wordt in Australië de laatste aflevering uitgezonden van de dramaserie, die inmiddels 37 jaar te zien is. Wie werden nog meer bekend dankzij de soap?

Margot Robbie

Margot Robbie als Tonya Harding in I, Tonya.

Inmiddels is Margot Robbie niet meer weg te denken uit Hollywood. Ze was naast Leonardo DiCaprio te zien in The Wolf of Wall Street (2013) en boekte succes met haar rol als Harley Quinn in Suicide Squad (2016). Maar Australiërs kennen haar al veel langer: van 2008 tot 2011 speelde ze de rol van Donna Freedman in Neighbours.

Donna was eigenlijk een gastrol, maar kort na haar debuut werd Robbie definitief toegevoegd aan de cast. Haar personage was een obsessieve en ietwat onzekere muziekfan, en was populair onder kijkers. In de serie is te zien hoe Donna opgroeit tot een sympathieke en markante vrouw vol passie.

Het personage trouwde met Ringo Brown (Sam Clark), zoende met iemand van hetzelfde geslacht en had een affaire. De kans is groot dat Robbie nog één keer terugkeert in de laatste aflevering om haar gastrol op te pakken.

Russell Crowe

Russell Crowe in de film Gladiator.

Met zijn decennialange acteerervaring kan Russell Crowe zichzelf zeker een gevestigd acteur noemen. Hij werd geboren in Nieuw-Zeeland, maar heeft het grootste deel van zijn leven in Australië gewoond. Daar deed hij in 1987 al ervaring op als Kenny Larkin in Neighbours.

Crowe was maar kort in de serie te zien: Kenny deed vier afleveringen mee. De jonge Crowe speelde een ex-gedetineerde die regelmatig mensen oplichtte. Na een gevecht met zijn vriend Henry Ramsay (Craig McLachlan) verdween Kenny voorgoed van het scherm.

Sindsdien speelde Crowe in meer bekende titels, zoals A Beautiful Mind (2001) en Gladiator (2000). Een speciale (zang)rol was voor de acteur weggelegd in de musical Les Misérables (2012).

Kylie Minogue

Kylie Minogue tijdens een optreden in Londen.

Kylie Minogue wordt vooral geroemd om haar zangtalent, waar ze in 1980 mee doorbrak. Maar de zangeres van The Loco-Motion en Can't Get You Out of My Head heeft ook acteerervaring. Minogue speelde twee jaar lang de stoere monteur Charlene Robinson.

Voor haar auditie, die net na haar examens plaatsvond, verkleedde Minogue zich als monteur. Ze zette Charlene neer als pittige en temperamentvolle tomboy. Het karakter werd geprezen om het doorbreken van stereotypes.

Charlene had een moeizame relatie met haar moeder en problemen met gezag. Later in de serie kreeg Charlene een relatie met Scott Robinson (Jason Donovan). Nadat ze een paar keer uit elkaar waren gegaan, trouwden Charlene en Scott uiteindelijk met elkaar in aflevering 523.

Liam Hemsworth

Liam Hemsworth in de Hunger Games-trilogie.

Liam Hemsworth, de broer van Chris Hemsworth en ex-man van Miley Cyrus, speelde grote rollen in de Hunger Games-trilogie (2012-2015) en Independence Day: Resurgence (2016). In 2007 begon hij zijn carrière met een gastrol in McLeod's Daughters (2001-2009).

Hemsworth was in Neighbours te zien als het personage Josh Taylor, nadat zijn broer Luke eerder al een rol in de serie had gekregen. Josh was een sportieveling die tijdens het surfen een dwarslaesie kreeg. Hij had een relatie met Bridget Parker (Eloise Mignon), die halfzijdig verlamd raakte bij een auto-ongeluk.

Guy Pearce

Guy Pearce als koning Edward in The King's Speech.

Guy Pearce is misschien wel het bekendst van zijn acteerspel in The Hurt Locker (2010). Ook speelde de Engelse acteur de rol van koning in The King's Speech (2010). Maar in Neighbours was hij jaren eerder al te zien als het personage Mike Young.

Mike kwam in 1986 op televisie als vriend van Scott (Jason Donovan, partner van personage Kylie Minogue) en kreeg een baantje in de plaatselijke koffietent. Hij werd neergezet als iemand die hard werkt, maar daar bleek al snel iets achter te zitten: Mike en zijn moeder werden mishandeld door Mikes vader. Mike kwam daarom in een gastgezin terecht en werd vrienden met Charlene (Kylie Minogue).

Later vond hij werk als leraar op zijn oude middelbare school. Daar werd hij bijna ontslagen, omdat hij een van zijn leerlingen zoende. Drie jaar lang was Pearce te zien als Mike. Ook dit personage zien we mogelijk terug in de laatste aflevering van de dramaserie.

