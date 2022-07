Disney+ komt met serie over fantasyboek Eragon

Disney+ werkt aan een liveactionserie over Eragon, meldt Variety . Daarmee geeft het bedrijf gehoor aan de wens van fans van het fantasyboek, die in 2021 de hashtag #EragonRemake in het leven riepen. Zo wilden ze Disney ervan overtuigen een serie te produceren.

Het populaire fantasyboek voor jongvolwassenen is het eerste deel uit de vierdelige The Inheritance Cycle-reeks. The Inheritance Cycle gaat over de plattelandsjongen Eragon. Hij ontdekt een ei waar een draak, Saphira, uit komt. De twee krijgen een hechte band en bevechten samen het kwaad.