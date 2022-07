Titanic- en The Omen-acteur David Warner op tachtigjarige leeftijd overleden

David Warner, bekend van rollen in onder meer Titanic, The Omen en Tron, is op tachtigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat laat zijn familie maandag weten aan BBC News

Door: onze entertainmentredactie

"Hij zal ontzettend door ons worden gemist en zal worden herinnerd als een lieve, genereuze man met een groot hart", schrijft zijn familie. "Zijn acteerwerk heeft veel mensen geraakt. We zijn er kapot van."

Warner was vanaf de jaren zestig te zien in meer dan 150 film- en televisieproducties, nadat hij was doorgebroken in het theater. Hij speelde regelmatig de rol van slechterik, onder meer in Titanic (als Spicer Lovejoy), The Thirty Nine Steps (1978) en Time Bandits (1981).

Een van zijn bekendste rollen was die in de horrorfilm The Omen (foto). Daarin speelt hij een fotograaf die op gruwelijke wijze wordt onthoofd als hij ontdekt dat de zoon van satan op aarde is. Ook was hij veelvuldig te zien in televisieseries, zoals Wallander, Penny Dreadful en Twin Peaks.

Warner werd genomineerd voor meerdere prestigieuze acteerprijzen, waaronder een BAFTA. Hij wist een van zijn nominaties te verzilveren: in 1981 won de acteur een Emmy voor zijn bijrol in de miniserie Masada.

Zijn laatste grote filmrol was die van Admiraal Boom in Mary Poppins Returns, het vervolg op de Disney-hit met Julie Andrews.

