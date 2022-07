Netflix verwijdert Interstellar, The Lego Movie en 52 andere titels

Netflix verwijdert elke week films en series van de streamingdienst en deze week verdwijnt er ontzettend veel. Onder andere de films Interstellar, The Lego Movie en Creed verdwijnen van Netflix.

In Christopher Nolans film Interstellar ontdekt ex-piloot Cooper (Matthew McConaughey) samen met zijn dochter een geheime NASA-locatie. Zo rolt de vader plots in een ruimtevaartprogramma om een nieuwe bewoonbare planeet te vinden en is hij van huis en haard verdreven om het heelal te verkennen. Dit blijkt een veel langere reis te zijn dan hij had gehoopt en is het nog maar de vraag of het wel een retourtje wordt.

Deze maand verdwijnen:

Groeten van Gerri (2020) - 25 juli

Accomplice (2020) - 26 juli

Shine Your Eyes (2020) - 28 juli

Boss Level (2021) - 29 juli

Hinterland (2013) - 30 juli

7 Khoon Maaf (2011) - 31 juli

Asoka (2001) - 31 juli

Baaghi (2016) - 31 juli

Chamatkar (1992) - 31 juli

Chaahat (1996) - 31 juli

Chillar Party (2011) - 31 juli

English Babu Desi Mem (1996) - 31 juli

Fashion (2008) - 31 juli

Fiza (2000) - 31 juli

Fitoor (2016) - 31 juli

Guzaarish (2010) - 31 juli

Haider (2014) - 31 juli

Highway (2014) - 31 juli

I Hate Luv Storys (2010) - 31 juli

Interstellar (2014) - 31 juli

Jupiter Ascending (2015) - 31 juli

Kabhi Haan Kabhi Naa (1994) - 31 juli

Main Aurr Mrs. Khanna (2009) - 31 juli

Maya Memsaab (1992) - 31 juli

The Lego Movie (2014) - 31 juli

The Blue Umbrella (2005) - 31 juli

The Blind Christ (2016) - 31 juli

Tere Naal Love Ho Gaya (2012) - 31 juli

Tamasha (2015) - 31 juli

Salt (2010) - 31 juli

Rowdy Rathore (2012) - 31 juli

Panic Room (2002) - 31 juli

Blood Diamond (2006) - 31 juli

Boyka: Undisputed (2016) - 31 juli

Case 39 (2009) - 31 juli

Creed (2015) - 31 juli

Creed II (2018) - 31 juli

Fracture (2007) - 31 juli

Hush (1998) - 31 juli

Julie and Julia (2009) - 31 juli

Wild Things (1998) - 31 juli

Time and Tide (2000) - 31 juli

The Mirror Has Two Faces (1996) - 31 juli

The Intern (2015) - 31 juli

The Great Gatsby (2013) - 31 juli

Star Trek (2009) - 31 juli

Sherlock Gnomes (2018) - 31 juli

Rush Hour (1998) - 31 juli

Rush Hour 2 (2001) - 31 juli

Rush Hour 3 (2007) - 31 juli

Run All Night (2015) - 31 juli

Won't You Be My Neighbor (2018) - 31 juli

Star Trek Into Darkness (2013) - 31 juli