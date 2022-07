Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week: The Gray Man, de spannende Hunger Games-afsluiter Mockingjay Part 2 en de mysterieuze serie Alba.

Door: Veronica Superguide

Series

Alba (seizoen 1)

In deze Spaanse dramaserie ontwaakt Alba (Elena Rivera) op een strand. Ze herinnert zich weinig, maar weet dat ze verkracht is. Deze tragische dramaserie is gebaseerd op de Turkse serie Fatmagül'ün Suçu Ne?

Virgin River (seizoen 4)

In de hitserie Virgin River volgen we Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge). De verpleegkundige ruilt Los Angeles in voor het kleine stadje Virgin River. Ze komt eigenlijk voor haar rust, maar wordt al snel verliefd. Het derde seizoen eindigde met een cliffhanger.

Films

The Gray Man (2022)

In de nieuwste actiefilm van de broers Joe en Anthony Russo (Captain America: Civil War, Avengers: Endgame) speelt Ryan Gosling de rol van een mysterieuze CIA-agent, die geheime informatie ontdekt en daarna zijn leven niet meer zeker is. Hij wordt achternagezeten door een psychopathische huurmoordenaar (Chris Evans), die heel ver gaat om zijn doel te bereiken.

Ghostbusters: Afterlife (2021)

In het vierde deel van Ghostbusters verhuist een moeder (Carrie Coon) met haar kinderen (Finn Wolfhard en Mckenna Grace) naar een afgelegen boerderij. Hoe meer ze gewend raken aan de kleine stad en hun nieuwe huis, hoe meer connecties ze vinden tussen hen en de originele Ghostbusters.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (2015)

In dit laatste deel van The Hunger Games-filmreeks leert Katniss (Jennifer Lawrence) dat ze niet meer hoeft te vechten om te overleven. In plaats daarvan is haar nieuwe missie om President Snow (Donald Sutherland) uit te schakelen en zo haar volk te bevrijden.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

16 juli

Our Blues (seizoen 1)

13 Factors That Saved Apollo 13 (2014)

Miss Kicki (2009)

Za duży na bajki (2022)

When Missing Turns to Murder (seizoen 1)

18 juli

Live is Life (2022)

Hotel Mumbai (2018)

Storybots: Laugh, Learn, Sing (seizoen 2)

19 juli

Anek (2022)

David A. Arnold: It Ain't for the Weak (2022)

Maestros (2000)

La defensa, por la libertad (2020)

Swing, La vida d'un secret (2020)

Apollo Astronauts: Training NASA's Moon Men (2015)

Anders, jag och hans 23 andra kvinnor (2018)

Shop of Dreams (2005)

India's Forgotten People (2018)

Bogdan Boner: Egzorcysta (seizoen 1 en 2)

20 juli

Indian Predator: The Butcher of Delhi (seizoen 1)

Uncle From Another World (seizoen 1)

21 juli

Jurassic World: Camp Cretaceous (seizoen 5)

22 juli

Blown Away (seizoen 3)

Country at Heart (2020)

