Acteur en mede-oprichter Werkteater Cas Enklaar (79) overleden

Cas Enklaar is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De acteur en schrijver was in 1970 een van de medeoprichters van het collectief Werkteater en speelde in verschillende theatervoorstellingen, films en tv-programma's.

Door: onze entertainmentredactie

Het Werkteater kende destijds twaalf initiatiefnemers, meldt de website van de groep, die als doel had toneel te veranderen.

"In de eerste plaats door zichzelf te vernieuwen: alles wat hen als acteur was aangeleerd werd overboord gezet. Maar ook regisseurs, directeurs, toneelteksten en premières gingen in de ban. En de spelers wilden een nieuw publiek vinden, ook voor mensen spelen die nooit naar het theater gingen." In de stukken die het collectief maakte stonden "gewone" mensen centraal.

Enklaar speelde in talloze voorstellingen, waaronder Wilhelmina en Je maintiendrai. Ook verscheen de in Den Helder geboren acteur in films als Een dagje naar het strand, Flodder, Vals Licht, Lang leve de koningin, Abeltje en Masterclass.

De acteur was geregeld te zien in films van regisseur Theo van Gogh, zoals Medea (foto). Verder was Enklaar te zien in tv-programma's zoals Pleidooi, Loenatik en Koefnoen. Verder bracht hij een boek uit over onze hoofdstad, genaamd Huizen En Herinneringen. Een zoektocht door dertig jaar Amsterdam.

