Shania Twain staat centraal in nieuwe Netflix-documentaire

Shania Twain krijgt een eigen documentaire op Netflix. De film, waarin wordt terugblikt op de hoogte- en dieptepunten uit de muzikale carrière van de Canadese singer-songwriter, verschijnt op 26 juli op de streamingdienst.

De documentaire toont beelden van de zangeres tijdens haar jeugd in Ontario en aan het begin van haar carrière in Nashville. Daar ontmoette Twain haar echtgenoot, producent Mutt Lange, met wie ze samen haar bekende album The Woman in Me maakte.