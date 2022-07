Peter Dinklage speelt rol van rector in The Hunger Games-prequel

Peter Dinklage is toegevoegd aan de cast van de film The Ballad Of Songbirds and Snakes, een prequel van The Hunger Games. De Game of Thrones-acteur neemt de rol van rector op zich.

Door: onze entertainmentredactie

De film gaat over de jonge jaren van Coriolanus Snow, de barbaarse president uit de The Hunger Games-films. Eerder werd bekend dat de toekomstige tiran, in de eerdere films gespeeld door Donald Sutherland, wordt vertolkt door Tom Blyth. Ook Rachel Zegler is gecast in de film. De West Side Story-actrice speelt een personage dat afkomstig is uit een van de arme districten van het fictieve Panem.

De film wordt geregisseerd door Francis Lawrence, die ook The Hunger Games-films Catching Fire (2013), Mockingjay Part One (2014) en Mockingjay Part Two (2015) voor zijn rekening nam. De vierdelige filmreeks, die begon met The Hunger Games in 2012, leverde wereldwijd bijna 3 miljard dollar op.

