Viaplay maakt dramaserie over vuurwerkramp in Enschede

Streamingdienst Viaplay gaat een dramaserie uitzenden over de vuurwerkramp die in 2000 een woonwijk in Enschede verwoestte. De vierdelige serie heet ROOMBEEK en is vernoemd naar de wijk waar de ramp zich voltrok.

Door: onze entertainmentredactie

"ROOMBEEK is geïnspireerd op de talloze verhalen die de afgelopen 22 jaar in de media zijn verschenen over een van de grootste rampen in de recente Nederlandse geschiedenis", zegt producent Gerd-Jan van Dalen van EndemolShine.

"We belichten de ramp in Enschede vanuit een menselijk perspectief, door de strijd van de oud-S.E. Fireworks-directeur te volgen, en benadrukken de impact én de nasleep die de vuurwerkramp op veel mensen heeft gehad."

Op 13 mei 2000 ontstond brand bij vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks, die zorgde voor een reeks explosies. Daarbij vielen 23 doden, raakten zo'n 950 mensen gewond en werden tweehonderd woningen verwoest.

De opnames staan gepland voor het voorjaar van 2023. ROOMBEEK moet vanaf het najaar van dat jaar op Viaplay te zien zijn.

