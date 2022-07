Netflix verwijdert Ghostbusters, Dawson's Creek en 13 andere titels

Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnt onder andere de iconische jarentachtig-klassieker Ghostbusters. Ook Dawson's Creek en The Magnificent Seven worden verwijderd.

In de klassieker Ghostbusters proberen vier briljante parapsychologen een flinke massa geesten te verdrijven. Maar de strijd stopt niet bij een paar geesten; de New Yorkers moeten het opnemen tegen een gigantische marshmallow man die New York wil verwoesten. Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd maken van deze 80's-film een must-see.

In de tienerserie Dawson's Creek zitten beste vrienden Dawson (James Van Der Beek) en Joey (Katie Holmes) in een moeilijke fase in hun leven, en de twee krijgen het nog lastiger zodra ze met andere mensen beginnen om te gaan. Dit tienerdrama zette actrice Katie Holmes op de kaart en geeft kijkers nog altijd een perfecte dosis hartepijn.

Real Detective (2016) - 11 juli

Vanquish (2021) - 11 juli

Romina (2018) - 12 juli

Upgrade (2018) - 12 juli

Little Singham: Legend of Dugabakka (2020) - 13 juli

Cold Feet (2019) - 14 juli

Sylvia (2018) - 14 juli

Dawson’s Creek (1998) - 14 juli

Fighting With My Family (2019) - 14 juli

Ghostbusters (1984) - 14 juli

The Magnificent Seven (2016) - 14 juli

The Final Girls (2015) - 14 juli

Scream (2015) - 16 juli

Uncertain Glory (2017) - 16 juli

The Millions (2019) - 16 juli