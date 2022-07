Paramount bestelt reboot van hitserie Criminal Minds

Streamer Paramount+ zet het plan toch door voor een doorstart van hitserie Criminal Minds. Dat melden Amerikaanse media. Anderhalf jaar geleden werd dit idee al geopperd, maar mede door de coronacrisis was het idee op de plank beland. Nu gaat de serie toch door. De meeste oude acteurs doen weer mee, meldt The Hollywood Reporter.

Dinsdag deelde hoofdrolspeler Joe Mantegna al een suggestieve foto van de set. De populaire misdaadserie stopte in 2019 na vijftien seizoenen. Criminal Minds gaat over een eliteteam van de FBI en werd voor het eerst uitgezonden in 2005.