Aaron Paul speelt rol in zesde seizoen van Black Mirror

De nieuwe cast van Black Mirror is bekendgemaakt, meldt Variety woensdag. In het zesde seizoen van de populaire Netflix-serie zijn onder anderen Aaron Paul (Breaking Bad) en Josh Hartnett (Pearl Harbor) te zien.

Het zesde seizoen van Black Mirror zou nu in productie zijn. Dit seizoen bevat meer afleveringen dan het voorgaande seizoen. De casting voor seizoen 6 begon in mei van dit jaar.

Inmiddels is bekend dat Paul, Hartnett, Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton en Anjana Vasan deel uitmaken van de cast. Zij zullen verspreid over drie afleveringen in de populaire Netflix-serie te zien zijn.