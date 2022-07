Ryan Gosling leerde overlevingstechnieken van voormalig lid Delta Force

Ryan Gosling werd voor zijn nieuwe film The Gray Man begeleid door een voormalig lid van de Delta Force, een van de grootste terrorismebestrijdingseenheden van de Verenigde Staten. In gesprek met NU.nl vertelt de acteur dat hij onder meer van hem leerde dat hij altijd Skittles op zak moet hebben.

Michiel Vos

Gosling, die in de film een door de CIA uit de gevangenis geplukte huurling speelt, onderging een intensieve training om klaargestoomd te worden voor de rol. "Het begon allemaal met worstelen en vechten met een stuntteam dat me zoveel mogelijk verschillende vechtsporten aanleerde. Met hen koos ik wat het best werkt voor mij als acteur, maar ook wat het best bij het personage past."

Door het voormalige lid van de Delta Force werd Gosling vooral op tactisch gebied begeleid voor de rol. "Als er iemand op een echte gray man (naast de titel van de film ook de bijnaam voor de huurlingen die undercover voor de CIA werken, red.) lijkt, is hij het wel. Ik heb me aan hem vastgeklampt en hij was er met elke scène bij. Hij leerde me niet alleen hoe en waar ik moest staan en wat ik wel of niet moest zeggen, maar ook veel praktische details."

"Hij adviseerde me altijd Skittles bij me te hebben, omdat dit een goede bron van energie is volgens hem. Ik leerde van hem dat je altijd weet wanneer er iemand binnenkomt als je tijdens het slapen je schoenveter aan de deur vastmaakt. Dit zijn dingen die je alleen uit eigen ervaring kan weten en dat soort details maken de film interessanter", vindt de acteur.

Ana de Armas blij met rol van onafhankelijke actieheldin

Voor Gosling is het de eerste keer dat hij de hoofdrol in een echte actiefilm op zich neemt. De vechtscènes vielen hem dan ook zwaar. "En deze film is ook nog wat extremer dan de gemiddelde actiefilm. Waar de meeste misschien vijf of zes grote actiescènes hebben, zitten er in The Gray Man zelfs negen."

Ana de Armas, die in The Gray Man de tegenspeler van Gosling is, heeft inmiddels al wat ervaring opgedaan in het actiegenre. Zo speelde ze vorig jaar al een rol in de James Bond-film No Time To Die. In The Gray Man vertolkt ze een agent die onafhankelijk van haar mannelijke collega's te werk gaat.

"Haar rol in de film staat los van de andere personages", vertelt de 34-jarige Cubaanse. "Ze is niet de geliefde van een van de mannen. Er werd daar geen romance in geforceerd. Of dat in de toekomst zo zal blijven, moet nog blijken, maar ik vind het fijn dat in deze film alle aandacht naar haar werk gaat. Dat vind ik een hele sterke benadering van een vrouwelijk personage in een actiefilm. Ze is de gelijke van het personage van Ryan."

The Gray Man is vanaf vrijdag 22 juli op Netflix te zien.

