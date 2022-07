Berucht BBC-interview prins Andrew over vermeend misbruik wordt verfilmd

Het interview dat de Britse prins Andrew in 2019 gaf aan het BBC-programma Newsnight komt centraal te staan in een speelfilm, waarvan de productie reeds is begonnen. In het interview werd hem gevraagd naar het vermeende misbruik van Virginia Giuffre. De aanloop naar het gesprek, maar ook het interview zelf komt in Scoop uitgebreid aan bod.

Door: Danja Koeleman

De film, geschreven door Criminal Justice-maker Peter Moffat, wordt voor een groot deel gebaseerd op een nieuw boek. Dat boek is geschreven door Sam McAlister, een voormalig producent van Newsnight die destijds bij het gesprek aanwezig was.

Scoop vertelt hoe het BBC-programma in contact probeerde te komen met de prins over de beschuldiging van Giuffre. Ook laat de film zien hoe de onderhandelingen over de vorm van het gesprek en de aanloop, het interview zelf en de nasleep eruitzagen.

"Wat dacht hij in vredesnaam dat hij aan het doen was? Wie kreeg hem zover? En waarom vond hij dat het interview goed ging, terwijl de hele wereld hem verafschuwde?", zegt Moffat donderdag tegen The Hollywood Reporter over de vragen die hij in de film beantwoordt.

Moffat deed uitvoerig onderzoek en kreeg antwoord op deze vragen. "Het wordt een meeslepend verhaal over macht, misbruik en journalistieke moed."

Andrew deed opmerkelijke uitspraken in interview

Prins Andrew besloot het gesprek met de BBC, kort na het overlijden van zijn voor mensenhandel veroordeelde vriend Jeffrey Epstein opgenomen, aan te gaan om eenmalig zijn verhaal te doen. Hiermee hoopte hij een einde te maken aan de geruchten rondom zijn vriendschap met Epstein en de misbruikbeschuldigingen van Giuffre en een ander vermeend slachtoffer van Epstein.

De journalist vraagt Andrew in het interview naar de details uit Giuffres beschuldiging aan het adres van de prins. Ze zei met hem te hebben gedanst in een club en dat hij "hevig aan het zweten was". Dat is medisch onmogelijk, stelt hij.

"Ik kon niet gezweet hebben", beweert de prins. "Tijdens de Falklandoorlog (waarin Andrew actief was als helikopterpiloot, red.) heb ik een overdosis aan adrenaline gehad toen er op me geschoten werd. Het was daarna bijna onmogelijk voor me om te zweten."

Vier dagen na dit interview liet Buckingham Palace weten dat Andrew een stap terug doet. Ook zou hij geen openbare taken meer voor het koninklijk huis uitvoeren.

De zaak van Giuffre tegen de prins is inmiddels tot een einde gekomen; ze troffen begin dit jaar een schikking. Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

