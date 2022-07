Chris Evans speelde jaren de held, maar geniet meer van rol als slechterik

Het grote publiek kent Chris Evans vooral als de held Captain America in verschillende Marvel-films, maar de acteur blijkt het leuker te vinden aan de duistere kant te staan. "Ik haal er meer plezier uit om de slechterik te spelen", geeft Evans toe in gesprek met NU.nl.

Door: Michiel Vos

Toch vindt de 41-jarige acteur, die in de nieuwe actiefilm The Gray Man een sadistische badguy speelt, het niet vervelend de braverik te spelen. "Als het je lukt de held goed neer te zetten en het er precies uit komt te zien als je vooraf had gehoopt, voelt het heel erg goed om de goodguy te zijn."

In The Gray Man speelt Evans de rol van Lloyd Hansen, de aartsvijand van huurmoordenaar Sierra 6 (Ryan Gosling) die voor de CIA werkt. Regisseurs Joe en Anthony Russo maakten al verschillende Marvel-films met Evans en zagen naast de superheld dus ook een boef in hem.

Hansen is niet alleen een meedogenloze moordenaar, maar roept ook geregeld bijdehante beledigingen naar zijn opponenten. Een deel van Evans' plezier op de set kwam voort uit deze komische noten in de film. "Ik mocht schreeuwen tegen een groep mensen. Joe Russo riep de beledigingen op de set en ik hoefde ze alleen maar te herhalen."

Waar Evans zich eens van zijn slechte kant laat zien, blijft Ryan Gosling trouw aan zijn heldenrol. Wel is het voor het eerst dat hij in een échte actiefilm speelt. "Ik heb er altijd al een willen maken", vertelt Gosling. "Ik ben opgegroeid met de klassiekers uit de jaren tachtig en negentig en die films hebben een bepaalde vibe waar ik fan van ben. Datzelfde gevoel kreeg ik bij The Gray Man. Dat is niet makkelijk te vinden, dus ik was vooral heel blij dat ik eindelijk in een echte actiefilm aan de slag kon gaan."

3:13 Afspelen knop Ryan Gosling vond training voor actiescènes in The Gray Man loodzwaar

Van hertog naar louche CIA-baas

Evans is niet de enige die in The Gray Man een heel andere kant van zichzelf laat zien. Acteur Regé-Jean Page, die het grote publiek vooral kent als de Duke of Hastings uit Bridgerton, neemt ditmaal de rol van doortrapte CIA-baas op zich.

Het is niet zo dat de acteur voor deze rol heeft gekozen om zijn Bridgerton-imago van zich af te schudden. "Ik denk dat je als acteur altijd bewust kiest voor een gevarieerde verzameling aan rollen en dat is al mijn hele carrière zo. Het mooie aan deze baan is dat je elke keer weer een andere wereld mag creëren waarbij het eigenlijk altijd voelt alsof je het voor het eerst doet."

Page is in de film verwikkeld in een machtsstrijd met onder anderen het personage van actrice Jessica Henwick. Het doortrapte van hun personages en hun honger naar macht sprak de twee acteurs aan. "Wij maken nou eenmaal graag de dienst uit", grapt Henwick.

"Het gaf ons veel ruimte om creatief te spelen", zegt Page. "Deze personages hebben geen morele grenzen, dus je kunt heel inventief zijn. Het laat je nadenken over hoe een iemand zó gedreven kan zijn dat elke moraal volledig overboord gaat. Je bent bezig met mentale en morele gymnastiek om zo'n personage vorm te geven. Dat is een feest voor elke acteur."

The Gray Man is nu te zien in de bioscoop. De actiefilm verschijnt op 22 juli op Netflix.

Regé-Jean Page, vooral bekend uit Bridgerton, speelt in The Gray Man een doortrapte CIA-baas.

Aanbevolen artikelen