Daniel Kaluuya keert niet terug in vervolg op superheldenfilm Black Panther

Acteur Daniel Kaluuya zal niet te zien zijn in het tweede deel van Black Panther. De Oscarwinnaar kon volgens Deadline de opnames van Wakanda Forever, zoals de film heet, niet combineren met zijn rol in de nieuwe horrorfilm Nope.

Kaluuya brak door met zijn rollen in Black Panther en Get Out. Hij won een Oscar voor zijn rol in het drama Judas and the Black Messiah, waarin hij mensenrechtenactivist Fred Hampton speelt.