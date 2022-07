Grote filmrol voor James Franco na beschuldigingen van seksueel wangedrag

James Franco krijgt een hoofdrol in het drama Me, You. Het is een van de eerste rollen die de acteur speelt nadat hij door vijf vrouwen werd beschuldigd van seksueel wangedrag.

Door: onze entertainmentredactie

De acteur zegt groot fan te zijn van het werk van regisseur Bille August: "Me, You heeft echt een briljant script." vertelt hij aan The Hollywood Reporter. Ook de Engelse acteur Tom Hollander (Absolutely Fabulous, Pride & Prejudice) en Daisy Jacob (Everything I Know About Love, Vanity Fair) zijn in de film te zien.

De film speelt zich af op het Italiaanse eiland Ischia net na de Tweede Wereldoorlog. De zestienjarige Marco brengt zijn dagen zeilend door met de norse visserman Nicola (Franco), en wordt verliefd op een joods meisje. Me, You is een verfilming van de roman Tu, Mia van Erri De Luca.

De 44-jarige acteur werd in 2018 door vijf vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Onder hen waren vier studenten van zijn acteerschool. Franco sloot de school in 2017.

In 2019 lieten meer studentes zich uit over het ontoelaatbare gedrag van de acteur. Franco werd ervan beschuldigd er bij de acteerstudentes op te hebben aangedrongen om steeds explicietere seksscènes te doen. Twee van hen dienden een aanklacht tegen hem in, die de acteur in juni vorig jaar tegen een flinke schadevergoeding schikte.

