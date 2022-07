Stranger Things-ster Finn Wolfhard (19) gaat eerste speelfilm regisseren

Finn Wolfhard neemt later deze maand plaats in de regiestoel. De negentienjarige Stranger Things-ster gaat samen met de 22-jarige acteur Billy Bryk (Ghostbusters: Afterlife) een film regisseren die de twee samen hebben geschreven.

Wolfhard scoorde op zijn twaalfde zijn eerste televisierolletje, in serie The 100. Hij is sinds 2016 te zien als Mike Wheeler in Stranger Things, en speelde in de films It (2017) en It: Chapter Two (2019) de rol van Richie Tozier.