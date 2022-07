Zendaya (25) is jongste producer ooit die is genomineerd voor een Emmy

Zendaya is met haar 25 jaar de jongste muziekproducer ooit die voor een Emmy is genomineerd. Dinsdag werden de nominaties voor de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen bekendgemaakt. In totaal sleepte de zangeres en actrice drie nominaties in de wacht.

Door: onze entertainmentredactie

Zendaya werd vanwege haar rol in Euphoria genomineerd voor beste hoofdrolspeelster in een dramaserie. Daarnaast dingt ze met twee nummers ook mee naar een Emmy in de categorie beste muziek en songtekst.

De zangeres schreef de nummers Elliot's Song en I'm Tired (met Labrinth). Ze neemt het hiermee op tegen muziek uit de series This Is Us, Schmigadoon! en The Marvelous Mrs. Maisel.

In de strijd om beste hoofdrolspeelster strijdt Zendaya tegen Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lysnkey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve) en Reese Witherspoon (The Morning Show).

In 2020 won Zendaya op destijds 24-jarige leeftijd al de Emmy voor beste hoofdrolspeelster in een dramaserie. Ze was daarmee de jongste winnares in die categorie ooit.

Met haar nominaties voor haar acteerwerk en haar muzikale bijdragen is Zendaya nu volgens vakblad Variety bovendien de eerste zwarte vrouw die in hetzelfde jaar voor beide categorieën is genomineerd. Ook is ze de jongste actrice ooit die twee keer genomineerd is voor een Emmy voor beste hoofdrolspeelster.

Squid Game veertien keer genomineerd

Squid Game is als eerste niet Engelstalige serie ooit genomineerd voor een Emmy in de categorie beste dramaserie. De populaire Netflix-serie over een groep volwassenen die dodelijke kinderspellen moet spelen om geld te verdienen, is dinsdag in totaal veertien keer genomineerd voor de tv-prijzen.

In de categorie beste dramaserie dingen ook Euphoria, Better Call Saul, Ozark, Severance, Stranger Things, Succession en Yellowjackets mee om de Emmy.

Verder heeft Squid Game nominaties op zak in de categorieën beste hoofdrolspeler (Lee Jung-jae), beste vrouwelijke bijrol (Jung Ho-yeon), beste mannelijke bijrol (Park Hae-soo en Oh Yeong-su) en beste vrouwelijke gastrol (Lee You-mi).

