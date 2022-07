Johnny Depp en een medewerker op de set van City of Lies zijn tot een schikking gekomen in een mishandelingszaak, meldt The Hollywood Reporter. Greg Brooks beschuldigde de acteur van misdragingen tijdens opnames van de dramafilm uit 2018.

Brooks, die werkzaam was als locatiemanager, klaagde Depp in 2018 aan. De acteur zou hem in zijn ribben hebben gestompt, tegen hem hebben geschreeuwd en hem 100.000 dollar hebben geboden om terug te slaan. Ook beschuldigde Brooks de acteur van drank- en drugsgebruik op de filmset.

In de aanklacht staat dat de locatiemanager "pijn heeft geleden, zich vernederd voelde en gewond is geraakt aan lijf en ziel".

Emma Danoff, verantwoordelijk voor het script van City of Lies, kwam voor Depp op. Ze beweert dat de acteur enkel een vrouw verdedigde tegen wie Brooks uitviel. Toen de locatiemanager niet wilde beloven het productiehuis niet aan te klagen, zou hij zijn ontslagen.

De voorwaarden van de schikking zijn niet openbaar gemaakt. Wel is bekend dat Depp zich 45 dagen aan de voorwaarden moet houden om de overeenkomst door te laten gaan. Als de acteur dat niet doet, wordt de zaak heropend. De advocaten van Depp en Brooks hebben nog niet gereageerd op het besluit. Het strafproces zou later deze maand plaatsvinden.

De 59-jarige Depp was eveneens lang verwikkeld in een rechtszaak met zijn ex-vrouw Amber Heard. De zaak trok veel aandacht. Heard heeft inmiddels hoger beroep aangespannen.