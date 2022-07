Fifty Shades of Grey-regisseur Sam Taylor-Johnson werkt aan een filmbiografie over de overleden zangeres Amy Winehouse, meldt Variety. De film gaat Back to Black heten, naar het bekende album van de Britse zangeres dat zes Grammy Awards kreeg.

Het script, geschreven door Matt Greenhalgh, zou al af zijn en op dit moment zouden acteurs worden gecast. De Britse Taylor-Johnson, die goed bevriend was met de zangeres, zou een relatief onbekende actrice willen strikken voor de rol van Winehouse. De vader van Winehouse staat achter het project.

Er wordt al sinds 2015 gesproken van een mogelijke verfilming van het leven van de zangeres. Tot op heden is die er nog niet gekomen. Wel verschenen eerder twee documentaires over Winehouse: Reclaiming Amy en de Oscar-winnende docu Amy.

Winehouse, bekend van nummers als Rehab en You Know I'm No Good, overleed in 2011 op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van alcoholvergiftiging.