Regisseur Jafar Panahi is maandag gearresteerd in Iran. Hij is na Mohammad Rasoulof en Mostafa Al Ahmad de derde filmmaker die binnen enkele dagen is opgepakt in het land. Panahi werd volgens het Iraanse persbureau Mehr gearresteerd toen hij bij het openbaar ministerie in Teheran verhaal ging halen over de situatie van Rasoulof.

Het is niet duidelijk waarom Panahi is opgepakt. Rasoulof werd vrijdag opeens aangehouden en weggevoerd. Het was tot maandag niet duidelijk wat er met de regisseur was gebeurd. "Hij zit in eenzame opsluiting in de Evin-gevangenis, in het noordwesten van Teheran", meldde zijn agent maandag. "Hij wordt daar ondervraagd."

Rasoulof is aangehouden voor drie gevallen van opruiing tegen de staat. Het gaat om een voorlopige straf die hem was opgelegd voor zijn film A Man of Integrity. Daarnaast is Rasoulof onderwerp van gesprek door zijn documentaire Intentional Crime, waarin hij de dood van de Iraanse schrijver Baktash Abtin onderzoekt, en door een campagne op sociale media die hij initieerde tegen het excessieve politiegeweld in Iran.

Panahi won in 2015 de Gouden Beer op het festival van Berlijn en Rasoulof kreeg de prijs in 2020. De twee regisseurs zijn beiden al jarenlang verbonden aan het International Film Festival Rotterdam (IFFR).

Panahi en Rasoulof zijn allebei al meerdere keren opgepakt. Eind 2010 werden ze veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege "het maken van propaganda tegen de Islamitische Republiek". In oktober 2011 werd Rasoulofs veroordeling teruggebracht tot een jaar. Die van Panahi bleef staan op zes jaar. Hij zat jarenlang in huisarrest en mag nu het land nog steeds niet verlaten.

There Is No Evil, een verhaal over de doodstraf in Iran geregisseerd door Rasoulof, draait vanaf 11 augustus in de Nederlandse bioscopen.