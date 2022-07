Hitserie De Luizenmoeder slaat ook in het buitenland aan. De Franse remake ging afgelopen week in première op zender M6 en trok daar tussen de 2,2 en 2,7 miljoen kijkers. Dat laat producent Bing Film & TV vrijdag weten.

De Luizenmoeder is in Frankrijk uitgebracht onder de naam Comme des gosses (Zoals Kinderen) en kwam afgelopen week als best bekeken fictieprogramma uit de bus. Le Figaro meldt dat de nieuwe serie, waar 26 schrijvers aan meewerkten, in ieder geval tot augustus nog wordt uitgezonden.

De populaire Nederlandse comedyreeks heeft inmiddels in vier landen een remake gekregen. Naast Frankrijk gaat het om België, Duitsland en Hongarije.

De Luizenmoeder, bedacht door Jan Albert De Weerd en Ilse Warringa, gaat over de dagelijkse beslommeringen op basisschool De Klimop. Twee seizoenen van de serie trokken in 2018 en 2019 vele miljoenen kijkers. De serie werd bovendien bekroond met de prestigieuze Nipkowschijf. Ook volgde er een bioscoopfilm die afgelopen jaar meer dan een half miljoen bezoekers trok.

De hoofdrollen in de Nederlandse versie werden gespeeld door Ilse Warringa, Diederik Ebbinge en Jennifer Hoffman.