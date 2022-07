Grappen over gehandicapten, racistische stereotyperingen, homofobe verwikkelingen. Tegenwoordig zal een maker het niet zo snel in een film of serie stoppen, maar twintig jaar geleden was dat nog anders. Wat doen we met die bestaande titels? Verschillende streamingdiensten en onderzoekers laten hun licht erover schijnen.

Hitserie Friends werd tussen 1994 en 2004 op verschillende vlakken gezien als een vooruitstrevend televisieprogramma, maar inmiddels zijn sommige afleveringen ingehaald door maatschappelijke verschuivingen. Bedenker Marta Kauffman zei onlangs spijt te hebben van haar grappen over trans personen. Een belangrijke stap, vindt anti-discriminatie-deskundige Hanneke Felten van Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

Om het belang van Kauffmans excuses uit te leggen, wijst Felten op films en series die tegenwoordig worden gemaakt. "De diversiteit is daarin gigantisch toegenomen", vertelt Felten aan NU.nl. "Je kunt nu meeleven met mensen van kleur, trans personen of mensen met een handicap. Doordat je je voor langere tijd inleeft in een ander, gaat je eigen zelfbeeld daar ook meer mee overlappen. De ander wordt minder anders. Op die manier kan televisie een enorme rol spelen in het verminderen van vooroordelen."

Friends deed dat zelf ook op bepaalde vlakken, door bijvoorbeeld het huwelijk voor partners van gelijk geslacht een rol te geven. "Dat zag je nooit op tv", zegt Felten over het huwelijk tussen Carol en Susan. "Voor veel mensen zal het misschien zelfs de eerste keer zijn geweest dat ze iets over lesbische vrouwen hoorden. Maar tegelijkertijd zitten er ook veel grappen in die echt niet kunnen."

Daarom vindt Felten de boodschap van Kauffman ook zo belangrijk. "Wat andere mensen vinden of denken, kan veel invloed hebben op hoe jij zelf naar de wereld kijkt. Zeker als het van iemand komt met autoriteit, zoals een beroemde acteur of schrijver, is de kans groter dat die visie wordt overgenomen. Die boodschap van Kauffman is dus ontzettend belangrijk. Heel mooi dat er veel aandacht voor is."

In de populaire comedyserie Friends werden grappen gemaakt over de vader van Chandler (Kathleen Turner), die als vrouw door het leven gaat. Foto: Warner Bros. Television

'Statement of waarschuwing zou mooi zijn'

Maar hoe zit het dan met bestaand materiaal? Kijkers van HBO Max kunnen Friends immers gewoon blijven kijken. "Heel veel films en series behoren tot ons culturele geheugen", zegt Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. "Dus het is logisch dat je die nog steeds wilt zien. Maar het zou wel mooi zijn als streamingplatforms ergens een statement of waarschuwing plaatsen."

"Ik denk dat je daarmee ook een norm stelt", gaat Berghouwer verder. "Je laat blijken dat je niet op deze manier met mensen kunt omgaan, zonder dat je kijkers onthoudt van geliefd materiaal. Ik vind het heel positief om te reflecteren op wat je aanbiedt. Je hoeft niet per se iets weg te snijden omdat er een stereotype in voorkomt."

Disney is wat dat betreft een voorloper geweest. Bij het uitrollen van hun streamingdienst in 2019, lieten ze al weten dat er disclaimers zouden komen bij oude animatiefilms als Dumbo en Peter Pan, waarin stereotyperingen zitten. "In plaats van deze content te verwijderen, willen we de schadelijke impact ervan erkennen, ervan leren en een gesprek starten over hoe we voor een inclusievere toekomst kunnen zorgen", valt ook te lezen in een online verklaring.

Pathé Thuis werkt aan structurele oplossing

Andere streamingdiensten hebben die stap nog niet gezet. In het grote archief van Pathé Thuis kun je bijvoorbeeld voor Alles is liefde kiezen, waarin een zwarte piet zit, terwijl Pathé in 2020 al aangaf dat ze in hun bioscopen geen films meer draaien waar zwarte pieten in voorkomen. De grappen over een trans personage in Ace Ventura: Pet Detective zouden tegenwoordig waarschijnlijk ook minder warm onthaald worden.

In een reactie aan NU.nl laat de streamingdienst weten dat er aan een oplossing wordt gewerkt. "Pathé Thuis biedt een catalogus van meer dan 4400 films, bestaande uit nieuwe films en klassiekers. Wij zijn ons ervan bewust dat er films tussen staan die uitingen en/of sentimenten bevatten die in de huidige tijd als niet gepast ervaren kunnen worden. Om een structurele oplossing te vinden om onze klanten hierover te informeren, zijn we in gesprek met diverse partners uit de branche. Ons streven is om deze oplossing komend half jaar nog door te gaan voeren op ons platform."

Voorlopig is nog onduidelijk hoe streamingdiensten Netflix, Prime Video en HBO Max omgaan met oude titels en eventuele disclaimers. NU.nl heeft contact opgenomen met de verschillende aanbieders, maar nog geen reactie gekregen.