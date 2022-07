Stranger Things is binnenkort niet alleen via Netflix te zien, maar ook in theaters: de populaire serie wordt een toneelstuk. Matt en Ross Duffer, de makers van Stranger Things, gaan daarnaast een spin-off van de serie en diverse films voor Netflix produceren.

Upside Down Pictures, het productiebedrijf dat de broers Duffer hebben opgericht, gaat verschillende titels in opdracht van Netflix verfilmen, maakt de streamingdienst bekend op Twitter.

Zo staat er bij het productiebedrijf een op de Japanse mangaserie Death Note gebaseerde serie op de planning. Netflix produceerde hier eerder een film over. Ook wordt er een serie gemaakt van The Talisman, een boek van Stephen King en Peter Straub. Dit boek vertelt het verhaal van een jongen die tussen de Amerikaanse staat New Hampshire en een alternatieve wereld reist om het leven van zijn moeder te redden.

Theaterproducent Sonia Friedman en filmproducent Stephen Daldry (The Crown, Billy Elliot) regisseren het Stranger Things-toneelstuk. Het theaterstuk speelt zich af in de wereld van de populaire Netflix-serie. Een datum en locaties zijn nog niet bekend. Waar de spin-off precies over zal gaan, is ook nog niet duidelijk.