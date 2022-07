James Caan is woensdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt. De Amerikaanse acteur was vooral bekend van zijn rol als Sonny Corleone in The Godfather.

Voor zijn rol in The Godfather werd hij in 1972 genomineerd voor de Academy Award voor beste mannelijke bijrol en een Golden Globe. In de film speelt hij de oudste zoon van maffiabaas Vito Corleone (Marlon Brando) en oudere broer van Michael Corleone (Al Pacino).

In The Godfather Part II speelde hij opnieuw de rol van Sonny, maar alleen in een korte flashback aan het eind van de film. Voor zijn rollen in The Gambler en Funny Lady werd hij ook genomineerd voor een Golden Globe. Andere bekende films waar Caan in speelde zijn A Bridge Too Far, Misery, Dick Tracy en Elf.

Caan was gedurende zijn leven vier keer getrouwd en kreeg vijf kinderen. Zijn zoon Scott Caan werd ook acteur en speelde onder andere in de series Entourage en Hawaii Five-O en films als Enemy of the State, Gone in 60 Seconds en de Ocean's-reeks.

De familieleden van Caan spreken op Twitter hun dank uit voor de "stortvloed aan liefde en condoleances" die ze hebben ontvangen en vragen om privacy. Over de doodsoorzaak van Caan is niks bekendgemaakt.