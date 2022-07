Wieteke van Dort wordt volgend jaar tachtig, maar aan pensioen denkt de actrice voorlopig niet. De actrice was jarenlang te zien in sketches van Het Klokhuis en staat nog steeds in het theater. Ze hoopt eind dit jaar op televisie terug te keren met een zelfgeproduceerde serie, vertelt ze in De Telegraaf.

"Tien jaar geleden ben ik naar Java en Bali gereisd, waar ik opnamen heb gemaakt voor de serie De Atlasvlinder, naar de roman van Aya Zikken. Het programma gaat vooral over de cultuur die Indonesië en Nederland samen delen", aldus de 79-jarige Van Dort, die dus al enige tijd met het materiaal rondloopt.

Lange tijd bleven de beelden ongebruikt, omdat er geen budget bleek te zijn om de serie te monteren. Nu werkt Van Dort met regisseur Amjad Jahan aan de montage van de negendelige serie. "We zijn bijna klaar en hopen snel een omroep te vinden die het wil uitzenden."

Van Dort gaat deze zomer het theater in als haar alter ego Tante Lien en heeft daarnaast nog een ander lopend project: tijdens de coronalockdowns schreef ze maar liefst drie boeken. "Ze liggen klaar om uitgegeven te worden."

Naast haar theaterwerk treedt Van Dort op voor dementerende ouderen in verpleeghuizen. "Ze herkennen de nummers, die ze dan ook meezingen - terwijl ze soms de hele dag alleen maar voor zich uit zitten te staren. Alleen daarom al denk ik er niet over een stapje terug te doen. Zolang het kan, blijf ik optreden. Ik heb geen einde voor ogen."