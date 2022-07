Marta Kauffmann, een van de bedenkers van hitserie Friends, heeft spijt van de onachtzaamheid waarmee de serie toentertijd grappen maakte over een transgender personage. Dat zei ze volgens Radio Times in een interview op de Britse radio. Ze doelt vooral op de vader van hoofdpersonage Chandler, die in transitie ging tijdens de puberteit van Chandler.

Dit personage werd in de serie gespeeld door actrice Kathleen Turner. "We hebben het in de serie altijd over de vader van Chandler gehad, ook na de transitie van dit personage", zei Kauffmann.

"Het gebruik van de juiste voornaamwoorden voor transgender personen was niet iets waar ik me toen in heb verdiept. Dat was achteraf fout."

De hitserie uit de jaren negentig heeft de afgelopen jaren vaker onder vuur gelegen vanwege het gebrek aan diversiteit. Hoewel de sitcom zich afspeelde in de metropool New York, bestond de cast uit zes witte hoofdpersonen die nauwelijks interactie hadden met mensen van kleur.

Volgens Kauffmann waren vrijwel alle series uit die tijd voornamelijk 'wit' maar kreeg ze nieuwe inzichten na de moord op George Floyd in 2020. Die moord markeerde een belangrijk punt in de Black Lives Matter-beweging.

De televisieproducent schonk recent een bedrag van bijna 4 miljoen euro aan Brandeis University, dat ten goede komt aan Afrikaanse en Afrikaans-Amerikaanse studies binnen de faculteit.

"De laatste jaren ben ik tot het besef gekomen dat ik heb bijgedragen aan institutioneel racisme. Die fout ga ik nooit meer maken. Als ik toen wist wat ik nu weet, had ik bepaalde dingen anders gedaan", aldus Kauffmann, die net 38 jaar was geworden toen de eerste aflevering van Friends werd uitgezonden in september 1994.