Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week moeten onder meer Dora and the Lost City of Gold en een wraakfilm met Jackie Chan het veld ruimen.

Dora and the Lost City of Gold (2019)

In de liveaction-avonturenfilm Dora and the Lost City of Gold kwam het bekende kinderfiguur Dora (Isabela Moner) tot leven. Ze gaat op zoek naar haar ouders, die vermist raakten toen ze op zoek gingen naar de Verloren Stad van Goud. Dora krijgt hulp van haar (slecht voorbereide) klasgenoten en haar trouwe aapje Boots (stem van Danny Trejo).

141 Bekijk hier de trailer van Dora and the Lost City of Gold

The Foreigner (2017)

De wraakfilm The Foreigner draait om zakenman Quan Ngoc Minh (Jackie Chan), die zijn tienerdochter verliest bij een terroristische aanslag. Hij wil de daders zelf opsporen en confronteren wanneer er maar geen vaart in de zaak komt. Ondertussen komt hij ook in conflict met de Noord-Ierse vicepremier Liam Hennessy (Pierce Brosnan), die volgens Quan niet genoeg doet om de verantwoordelijken van deze aanslag - van een nieuwe IRA-tak - ter verantwoording te roepen.

Deze week verdwijnt:

Alles voor elkaar (2017) - 6 juli

The Foreigner (2017) - 7 juli

Dora and the Lost City of Gold (2019) - 8 juli

Hole in the Wall (2016) - 9 juli

Your Excellency (2019) - 9 juli



Verder deze maand:

Real Detective (2016) - 11 - juli

Dawson's Creek (1998) - 14 juli

Scream (2015) - 16 juli

Hinterland (2013) - 30 juli