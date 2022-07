In juli kun je op Disney+ onder andere de misdaadserie Under the Banner of Heaven, een waargebeurde dramaserie over The Sex Pistols en de komische actiefilm The Princess zien.

Series

America the Beautiful (seizoen 1)

De prijswinnende producers achter de natuurdocumentaires Planet Earth en Frozen Planet laten in America the Beautiful zien hoe indrukwekkend de Amerikaanse natuur is. Aan de hand van beelden van landschappen en bepaalde diersoorten wordt het verhaal van Noord-Amerika verteld.

America the Beautiful is vanaf 4 juli te zien op Disney+.

Pistol (seizoen 1)

Regisseur Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) vertelt het waargebeurde verhaal van de punkband The Sex Pistols. In de jaren zeventig komt een groepje rebelse muzikanten samen om het conservatieve Engeland te shockeren met agressieve muziek en chaotische optredens. De band wordt succesvol en worstelt met de roem.

Pistol is vanaf 6 juli te zien op Disney+.

Solar Opposites (seizoen 3)

In het derde seizoen van de animatieserie Solar Opposites zijn de ruimtewezens klaar met hun missie en begint teamleider Korvo te accepteren dat de aarde zijn nieuwe thuis is. Dat betekent niet dat de aliens het rustig aan gaan doen. Ze blijven veel chaos veroorzaken en beleven diverse vreemde avonturen.

Solar Opposites is vanaf 13 juli te zien op Disney+.

Santa Evita (seizoen 1)

In 1952 overleed de Argentijnse icoon Eva Peron (Natalia Oreiro). Het lichaam van de geliefde presidentsvrouw werd gebalsemd, zodat het in een monument kon worden geplaatst. Haar politieke tegenstanders kwamen echter aan de macht en probeerden het gebalsemde lichaam in handen te krijgen. Om dit te voorkomen, werd een gewaagd plan bedacht.



Santa Evita is vanaf 26 juli te zien op Disney+.

Under the Banner of Heaven (seizoen 1)

Wanneer een moord wordt gepleegd in een mormoons stadje onderzoekt rechercheur Jeb Pyre (Andrew Garfield) de zaak. De streng religieuze politieman verdiept zich in de gruwelijke details en doet enkele schokkende ontdekkingen waardoor hij aan zijn geloof en de mormoonse kerk begint te twijfelen.

Under the Banner of Heaven is vanaf 27 juli te streamen op Disney+.

High School Musical: The Musical: De Serie (seizoen 3)

In het derde seizoen van de tienerserie gaan de scholieren op kamp en daar mogen ze Frozen opvoeren. E.J. (Matt Cornett) gaat de musical regisseren, en dat blijkt nog best een uitdaging te zijn, vooral wanneer zijn vriendin Gina (Sofia Wylie) auditie doet voor de hoofdrol.

Het derde seizoen van High School Musical: The Musical: De Serie is vanaf 27 juli te zien op Disney+.

Films

The Princess (2022)

Een jonge prinses (Joey King) wordt uitgehuwelijkt aan de gewelddadige Julius (Dominic Cooper). Zij weigert met de man te trouwen en als straf wordt de prinses opgesloten in de hoogste toren. Ze weet te ontsnappen en gaat de strijd aan met haar vijanden.

The Princess is vanaf 1 juli te zien op Disney+.

Zombies 3 (2022)

In kinderfilm Zombies 3 leven mensen, zombies en weerwolven met elkaar in harmonie. Dat rustige bestaan komt in gevaar wanneer het stadje Seabrook wordt aangevallen door ruimtewezens. De aliens zijn naar iets op zoek, maar de bovennatuurlijke bewoners van Seabrook geven zich niet zomaar gewonnen en gaan de strijd aan.

Zombies 3 is vanaf 15 juli te zien op Disney+.

Aftershock (2022)

In de VS sterft een groot aantal zwarte vrouwen na de bevalling doordat ze niet de juiste zorg krijgen. De prijswinnende documentaire Aftershock volgt alleenstaande vaders Omari en Bruce, die allebei hun partner zijn verloren. De mannen strijden voor gerechtigheid en proberen hun activisme te combineren met de zorg voor hun kinderen.

Aftershock is vanaf 19 juli te zien op Disney+.