De cast van Stranger Things, waarvan vrijdag weer nieuwe afleveringen verschijnen, zit bomvol jonge acteurs die hun doorbraak in de Netflix-hit beleefden. Van Millie Bobby Brown (Eleven) tot Sadie Sink (Max): allemaal hebben ze dankzij de serie een overvolle agenda. Waar kun je ze nog meer in zien?

Millie Bobby Brown (Eleven)

De Britse Brown (18) maakte al vanaf de eerste aflevering indruk als Eleven, het weesmeisje met telekinetische krachten dat het dorpje Hawkins kan redden van de duistere monsters die daar opdoemen. Om werk zit de actrice in elk geval niet verlegen: tussen de verschillende reeksen van Stranger Things door was ze onder meer te zien in Enola Holmes (waar dit jaar een vervolg op verschijnt) en Godzilla vs. Kong.

De komende tijd is Brown in meerdere films te zien en in alle projecten heeft ze de hoofdrol te pakken. In de boekverfilming The Electric State is de actrice te zien naast Chris Pratt en in de avonturenfilm Damsel kruipt Brown in de huid van een prinses.

Maya Hawke (Robin)

Met Uma Thurman als moeder en Ethan Hawke als vader kan het bijna niet anders dan dat je zelf ook in het Hollywoodwereldje belandt. De 24-jarige Maya Hawke had voor Stranger Things al wat rollen bemachtigd, onder meer in Quentin Tarantino's Once Upon a Time In... Hollywood. Sinds het derde seizoen van de Netflix-serie speelt ze Robin Buckley, de beste vriendin van Steven Harrington.

Inmiddels liggen de grotere rollen voor het oprapen, zoals in het door Bradley Cooper geregisseerde Maestro, een filmbiografie over de bekende musicalcomponist Leonard Bernstein. Maar Hawke, die een opleiding volgde aan het conservatorium Juilliard, steekt ook veel tijd in haar muziekcarrière. In 2020 verscheen haar debuutalbum. En Hawke klust af en toe bij als model. Zo was ze te zien in een campagne voor Calvin Klein.

Finn Wolfhard (Mike)

De Canadese Finn Wolfhard (19) is sinds het eerste seizoen te zien als Mike Wheeler, die later in de serie een relatie krijgt met Eleven (Millie Bobby Brown). Wolfhard timmerde voor Stranger Things al wat aan de weg als acteur, maar ziet sinds 2016 (toen de serie in première ging) de rollen binnenstromen. Zo speelde hij mee in het vervolg op de horrorfilm It, maakte hij deel uit van de cast in Ghostbusters: Afterlife en verzorgt hij een van de stemmen in de Pinokkio-verfilming van Guillermo del Toro, die eind dit jaar verschijnt.

Net als Stranger Things-collega Hawke is ook Wolfhard actief in de muziek. Hij was zanger en gitarist in de band Calpurnia en vormt nu met een vriend een nieuwe muziekformatie genaamd The Aubreys.

Sadie Sink (Max)

Sadie Sink (20) is sinds het tweede seizoen te zien als de (inmiddels) vijftienjarige Max Mayfield, die bevriend raakt met de vriendengroep die centraal staat in de serie. In de vierde reeks heeft haar personage een grotere en belangrijke rol. Critici zijn lovend over haar acteerwerk en Sink wordt dan ook wel 'de grote ster van Stranger Things' genoemd.

Haar talent is inmiddels ook buiten de sciencefictionserie te zien. Sink, die voor Stranger Things al wat kleinere rollen speelde in onder meer de series American Oddysey en The Americans, vertolkte de hoofdrol in de videoclip van Taylor Swifts All Too Well. Ook heeft ze de hoofdrol te pakken in de nieuwe film van Black Swan-regisseur Darren Aronofsky. Sink is bovendien een van de nieuwe gezichten van het modemerk Givenchy.

Joe Keery (Steve)

Steve Harrington, die het personage dat de dertigjarige Joe Keery sinds 2016 speelt, zorgt in Stranger Things voor de komische noot en daarmee is de acteur een fanfavoriet geworden. En zijn talent wordt ook elders ingezet. Hij speelde naast Ryan Reynolds een rol in de actiecomedy Free Guy en hij start binnenkort met de opnames van de actiefilm Cold Storage, waarin hij te zien is met Liam Neeson.

De cast van Stranger Things is behoorlijk muzikaal, want ook Keery is actief in de muziek. Hij maakte tot 2019 deel uit van de rockband Post Animal, waarin hij drumde en gitaar speelde. Inmiddels is hij een solocarrière gestart onder de naam Djo. In september verschijnt zijn tweede album Decide.