Bobbi Eden is naast Fockeline Ouwerkerk en Sanne Langelaar te zien in de nieuwe Nederlandse comedyfilm Candy & Bonita, heeft distributeur Dutch FilmWorks bekendgemaakt. In de film besluiten twee vriendinnen een pornofilm te produceren, waar ze geen enkele ervaring in hebben.

Ouwerkerk speelt Marieke en Langelaar kruipt in de huid van Tilly, vriendinnen uit het buurtcafé. Samen willen ze vrouwvriendelijke porno maken.

Ook Jeroen van Koningsbrugge, Frederik Brom, David Lucieer en Loek Peters zijn te zien in de film. Bobbi Eden maakt in Candy & Bonita haar debuut op het witte doek.

Candy & Bonita verschijnt begin 2023 in de Nederlandse bioscopen.