Cameron Diaz is toch nog niet klaar met haar acteercarrière. De actrice, die haar pensioen had aangekondigd en sinds 2014 al geen film meer heeft gemaakt, gaat een rol spelen in de Netflix-titel Back In Action, meldt tegenspeler Jamie Foxx op Twitter.

Hij deelt een fragment van een telefoongesprek waarin ze het over de comeback van Diaz hebben. De actrice zegt daarin "veel zin" te hebben om weer te gaan spelen, maar geeft ook toe dat ze "gespannen" is om aan de slag te gaan.

De acteur kondigt aan dat de opnames later dit jaar beginnen. Verdere details deelt hij niet. Foxx en Diaz speelden ook samen in Annie, de laatste film waarin de actrice speelde voordat ze stopte met acteren.

Diaz, bekend van rollen in films als Vanilla Sky, There's Something About Mary en Bad Teacher, besloot haar acteercarrière te beëindigen omdat ze zich meer wilde focussen op haar privéleven en het moederschap.