Dakota Johnson kijkt met een slecht gevoel terug op de films die ze maakte in de Fifty Shades of Grey-trilogie. Toen de actrice het contract tekende, leek het project haar veelbelovend, maar tijdens de opnames bleek veel tegen te vallen.

Dit zou voornamelijk zijn veroorzaakt door Fifty Shades-auteur E.L. James, die volgens Johnson veel invloed had op het script en de productie. "Ze eiste dat bepaalde dingen gebeurden. Zo wilde ze een innerlijk monoloog verwerken in de film, dat werkte gewoon niet. Het voelde echt altijd als een strijd, omdat wij het anders wilden."

Volgens Johnson, die in de erotische boekverfilmingen de hoofdrol van Anastasia Steele speelde, werden er scènes opgenomen die waren naar de wens van James, maar werden diezelfde scènes ook gefilmd op de manier zoals zij (Johnson, tegenspeler Jamie Dornan en de regisseur) het wilden. Uiteindelijk werd er een mix van deze twee soort scènes gebruikt in de film.

De actrice zegt dat er veel onenigheden waren op de set. "Ik durf er nu pas over te praten, want je wilt niet slecht spreken over een film die je moet promoten. Uiteindelijk ben ik wel trots op wat we hebben gemaakt, maar makkelijk was het niet."

Spijt heeft de actrice dan ook niet van haar rol in de kritisch ontvangen filmserie. "Maar als ik vooraf had geweten dat de sfeer op de set zo zou zijn, dan denk ik niet dat ik 'ja' op de rol had gezegd."

In 2011 kwam het eerste boek uit in de Fifty Shades-reeks. Er zijn meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht van de vier delen die de reeks inmiddels beslaat. De eerste drie delen zijn verfilmd.