De film Top Gun: Maverick heeft tot nu toe wereldwijd 1 miljard dollar opgeleverd (ruim 940 miljoen euro). Het is de eerste Tom Cruise-film en de vijftigste Hollywoodfilm die de miljardengrens is gepasseerd.

In Nederland heeft de film 7,6 miljoen euro opgebracht. Zo'n 660.000 mensen hebben de film sinds de release op 26 mei in Nederland gezien. Het is in ons land de succesvolste Tom Cruise-film ooit.

De film van regisseur Joseph Kosinski bereikte zondag de 1 miljard dollar. Iets meer dan de helft komt daarvan uit de de Verenigde Staten en iets minder dan de helft uit de rest van de wereld.

Avatar is de film met de hoogste opbrengst ooit, zo'n 2,8 miljard dollar. Daarna volgen Avengers: Endgame (2,79 miljard dollar) en Titanic (2,2 miljard dollar).

Het langverwachte vervolg van Top Gun beleefde in mei de Europese première op het filmfestival van Cannes. In Top Gun: Maverick krijgt de rebelse piloot van zijn oude maatje Ice (Val Kilmer), inmiddels admiraal, een speciale opdracht om een jonge lichting vliegeniers te trainen voor een heel bijzondere en gevaarlijke missie. Een van de jonge piloten is Bradley 'Rooster' Bradshaw (Miles Teller), de zoon van Mavericks overleden beste vriend Goose.