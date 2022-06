De populaire Netflix-serie Selling Sunset krijgt een zesde en zevende seizoen. Dat heeft de cast van de realityserie op sociale media bekendgemaakt.

De opnames van de zesde reeks beginnen komende zomer. Chrishell Stause, een van de hoofdrolspelers, bedankt in een bericht op Instagram de kijkers voor alle steun.

Selling Sunset gaat over een makelaarskantoor in Los Angeles. Hoewel ook de luxestulpjes die zij verkopen te zien zijn, draait het vooral om de gebeurtenissen in hun privéleven. De serie is sinds 2019 te zien.