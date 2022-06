Recensenten zijn verdeeld over de nieuwe film van Baz Luhrmann (Moulin Rouge) over het leven van Elvis Presley. De één vindt de film "schreeuwerig en leeg", terwijl de ander van mening is dat iedereen de film moet gaan zien.

de Volkskrant - drie sterren

"Zelden (of nooit) oogde een imitatie-Elvis zó elektrisch en aanstekelijk als die van acteur Austin Butler in Elvis. Met zijn 159 minuten lange filmbiografie lijkt Luhrmann de mythe van Elvis niet te willen doorprikken - die mythe dient juist vergroot."

"Die springerige, overvloedige vertelvorm, waarin nauwelijks ruimte is voor een volwaardige dramatische scène, maakt Elvis soms ook uitputtend. Al brengt Luhrmann wel structuur aan, in de vorm van de verteller: Elvis' schimmige manager Colonel Tom Parker, het alias van de in Breda opgegroeide en naar Amerika getrokken Andreas 'Dries' van Kuijk."

AD - twee sterren en vijf sterren

De recensenten van het AD zijn zo verdeeld dat de krant beide recensies heeft geplaatst. De ene recensent noemt de film "schreeuwerig en leeg", terwijl de ander het "de beste biografische speelfilm aller tijden over Presley" noemt.

Twee sterren: "De overdaad aan snelle beeldtrucs - steeds weer die rollende krantenkoppen om het verstrijken van de tijd aan te geven, wat een cliché - het wilde kleurenpalet, de hectische montage; het is stijl boven inhoud. Elvis is hier geen mens van vlees en bloed, maar een verschuifbaar stuk Playmobil."

Vijf sterren: "En de muziek? Die wordt briljant verweven in het drama. Bepaalde zinnen uit de songs van Elvis krijgen een andere betekenis door de verhouding tussen Presley en Parker. Zoals het begin van Suspicious Minds: 'We're caught in a trap.' Dat krijgt nu een heel andere lading."

193 Baz Luhrmann's ELVIS | Officiële trailer 2

NRC - drie sterren

"Het verhaal van Elvis is al vaak verteld als een tragisch conflict tussen rauw talent en bikkelharde commercie; Luhrmann laat zien dat die tegenstelling te simpel is. Maar hij slaat wel een beetje te veel door naar de andere kant."

"Dat zit het drama in de weg. Als alles altijd een show is, waar blijft dan het dramatische conflict? De verhouding die centraal staat in de film - die van Elvis (Austin Butler) met zijn almachtige manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks) - blijft ongrijpbaar. Als het inderdaad niet zo eenvoudig in elkaar steekt dat Parker louter de gewetenloze uitbuiter was en Elvis de pure artiest - hoe was de verhouding dan wèl? Luhrmann lijkt dat ook niet precies te weten."

Trouw - vier sterren

"Had er voor die 85 miljoen dollar een betere film over Elvis Presley gemaakt kunnen worden? Vast en zeker. Hoop je elke keer dat Tom Hanks schmierend als manager Colonel Parker in beeld komt dat de scène zo snel mogelijk voorbij is? Ja, oh god ja. Is Elvis dus een misbaksel? Nee, je moet de film absoluut gaan zien."

"Met bravoure swingt Luhrmanns film door het gedoemde leven van de 'King of Rock 'n Roll', de man die conservatieve krachten ooit wilden laten arresteren vanwege zijn duivelse heupbewegingen. Gelukkig had Elvis het lef om door te zetten. Net als Luhrmann."

