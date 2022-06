Elke maand breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met in de maand juli onder andere het tweede deel van het vierde seizoen Stranger Things, maar ook de nieuwe film The Gray Man.

Nieuwe series op Netflix

Stranger Things 4, Volume 2 - vanaf 1 juli

Het vierde seizoen van Stranger Things is in twee stukken gehakt en fans hebben dus alleen de eerste afleveringen kunnen zien. Gelukkig volgt de finale snel op de cliffhanger van Volume 1. De vriendenclub krijgt te maken met een nieuwe dreiging en dat brengt iedereen weer terug naar Hawkins, maar zullen ze het ook allemaal overleven?

43 Bekijk de trailer van het tweede deel van seizoen 4 van Stranger Things

Boo, Bitch - vanaf 8 juli

Na een dodelijk ongeluk leeft scholiere Erika Vu (Lana Condor) verder als geest, maar om onverklaarbare redenen kan iedereen haar nog zien. Ze grijpt deze kans aan om populair te worden en hoopt daardoor op aarde te kunnen blijven. Dat zet de vriendschap met het haar beste vriendin op het spel.

La noche más larga - vanaf 8 juli

In La noche más larga hebben gewapende mannen het voorzien op een tbs-kliniek. Ze omsingelen het gebouw en blokkeren alle communicatie. Hun doelwit is seriemoordenaar Simón Lago, die in de kliniek wordt vastgehouden.

Resident Evil (seizoen 1) - vanaf 14 juli

Na een reeks speelfilms en aan handvol animatiefilms krijgt videogame Resident Evil nu ook een Netflix-serie. In dit verhaal staan twee tijdsperiodes centraal. De eerste draait om de dochters van Albert Wesker, een geniale wetenschapper die werkt voor het dubieuze bedrijf Umbrella. De tweede tijdsperiode speelt zich af in de toekomst, waarin het T-virus mensen heeft veranderd in monsters.

125 Bekijk de trailer van het eerste seizoen Resident Evil

Virgin River (seizoen 4) - Vanaf 20 juli

Het derde seizoen van Virgin River eindigde met een flinke cliffhanger. Mel (Alexandra Breckenridge) is zwanger, maar het is de vraag wie de vader is. Jack (Martin Henderson) doet zijn best haar te steunen, maar heeft daar best veel moeite mee. In de nieuwe afleveringen keert Hope (Annette O'Toole) ook terug naar het stadje.

Uncoupled (seizoen 1) - Vanaf 29 juli

Na Emily in Paris heeft Darren Star opnieuw een komische dramaserie gemaakt voor Netflix. In Uncoupled speelt Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) de rol van de succesvolle Michael, die na een huwelijk van zeventien jaar wordt verlaten door zijn man. Opeens is de veertiger weer single en ontdekt de kersverse vrijgezel hoe het datingleven van New York is veranderd.

Volg het Netflix-aanbod Volgen Krijg een melding van onze overzichten van wat er nieuw is op Netflix

Nieuwe films op Netflix

Hello, Goodbye, and Everything in Between (2022) - Vanaf 6 juli

Op de avond voordat ze gaan studeren en een einde maken aan hun relatie, hebben Clare (Talia Ryder) en Aidan (Jordan Fisher) nog één laatste perfecte date. Ze kijken terug op hun tijd samen, van de eerste kus tot de eerste ruzie, maar daardoor begint het koppel ook steeds meer te twijfelen aan de afspraak om uit elkaar te gaan.

139 Bekijk de trailer van Hello, Goodbye, and Everything in Between

Girl in the Picture (2022) - Vanaf 6 juli

Een simpele foto van een jong meisje en haar vader brengt de politie op het spoor van een bizarre zaak. Het meisje blijkt Sharon Marshall te zijn, maar wie is zij eigenlijk? Is het meisje echt de dochter van beroepscrimineel Franklin Floyd of is er iets anders aan de hand?

Het Zeebeest (2022) - Vanaf 8 juli

In animatiefilm The Sea Beast, in het Nederlands Het Zeebeest, maken monsters de zeeën onveilig. Het is de taak van monsterjagers om ze te verslaan en er is geen grotere held dan Jacob Holland (Karl Urban). Het jonge meisje Maisie (Zaris-Angel Hator) wil ook een beroemde jager worden en sluipt aan boord Jacobs schip om avonturen met hem te beleven, maar daar is hij niet blij mee.

Les Liaisons Dangereuses (2022) - Vanaf 8 juli

Deze moderne verfilming van het gelijknamige boek uit 1782 speelt zich af op een Franse school, waar nieuwkomer Célène (Paola Locatelli) in de ban raakt van de populaire Tristan (Simon Rérolle). Hij heeft een weddenschap afgesloten met influencer Vanessa (Ella Pellegrini) om Célène te verleiden en haar relatie kapot te maken.

123 Bekijk de trailer van Les Liaisons Dangereuses

Persuasion (2022) - Vanaf 15 juli

De eigenzinnige Anne Elliot (Dakota Johnson) verbrak jaren geleden de verloving met haar droomman Frederik Wentworth (Cosmo Jarvis). Wanneer hij opeens weer in haar leven opduikt, moet zij besluiten of ze hem nog een tweede kans geeft of dat ze haar blik richt op de toekomst en kiest voor de knappe aristocraat Mr. Elliot (Henry Golding).

The Gray Man (2022) - Vanaf 22 juli

In de nieuwste actiefilm van The Russo Brothers (Captain America: Civil War, Avengers: Endgame) speelt Ryan Gosling de rol van een mysterieuze CIA-agent, die geheime informatie ontdekt en daarna zijn leven niet meer zeker is. Deze Gray Man wordt achternagezeten door een psychopathische huurmoordenaar (Chris Evans), die heel ver gaat om zijn doel te bereiken.