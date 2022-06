Brad Pitt heeft alcohol en sigaretten afgezworen nadat hij scheidde van Angelina Jolie in 2016 en dat heeft hem een nieuwe kijk op het leven gegeven. De 58-jarige acteur laat in een interview met GQ weten het laatste hoofdstuk in zijn leven 'betekenisvol' te willen maken.

"Ik ben nu bijna 60 en beschouw de aankomende jaren als mijn laatste fase. Dat kan tien, twintig of dertig jaar duren, dat weet je niet. Maar hoe gaat die periode eruit zien en hoe wil ik die tijd indelen?" aldus Pitt.

Ook vertelt hij dat het bezoeken van bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten hem veel heeft gebracht. "Ik was onderdeel van een geweldige groep mannen bij wie ik volledig mezelf kon zijn, zonder dat ik angst had dat er dingen werden uitgelekt naar de pers. Dat vangnet is echt goud waard geweest en daar ben ik zeer dankbaar voor."

Een sigaret is ook niet meer aan Pitt besteed. "Het stoppen met roken was iets groots voor mij: ik ben niet iemand die twee sigaretjes per dag kan roken, ik paf meteen een pakje weg. Dus de enige manier was compleet stoppen met alles en daardoor voel ik me beter dan ooit."

In het interview vertelt Pitt dat hij zich gedurende zijn leven vaak alleen heeft gevoeld. "Ik groeide alleen op en dat gevoel werd versterkt toen ik naar Los Angeles verhuisde. Eigenlijk ben ik pas de laatste jaren gaan beseffen dat ik al die tijd genoeg lieve en leuke mensen om me heen had, maar zo voelde ik dat eerder gewoon niet. Terugkijkend op mijn leven kampte ik altijd met een lichte depressie maar onderdrukte ik dat. Nu heb ik meer levensvreugde en waardeer ik muziek bijvoorbeeld heel erg, dat maakt me blij en rustig."