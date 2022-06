Brad Pitt (58) wil in tegenstelling tot veel andere collega's niet nog jaren acteren, vertelt hij in gesprek met GQ. De acteur denkt dat het laatste deel van zijn filmcarrière inmiddels is aangebroken.

"Ik zie dit als het laatste deel", vertelt de acteur. "Dit is het laatste semester, of trimester. Wat ga ik daarin doen? En hoe wil ik dat invullen?"

Volgens Quentin Tarantino, die Pitt regisseerde in Inglourious Basterds en Once Upon a Time in Hollywood, zal Hollywood daarmee "een van de laatst overgebleven grote filmsterren verliezen".

"Hij is enorm uniek", vertelt Tarantino aan het entertainmentblad. "Waarom precies, dat is lastig uit te leggen. Als ik Brad tijdens de opnames op beeld zag, dan voelde dat alsof ik de film al bekeek."

Voorlopig heeft Pitt nog een volle agenda. Hij is binnenkort te zien in Bullet Train en later dit jaar in de dramafilm Babylon, naast Margot Robbie. Ook produceert hij meerdere grote titels met zijn productiebedrijf Plan B, waaronder de nieuwe biografiefilm over Marilyn Monroe.