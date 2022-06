Elliot Page deelt eind 2020 met de wereld dat hij transgender is. De acteur heeft dan net twee seizoenen lang een vrouwelijk personage vertolkt in Netflix-serie The Umbrella Academy. Woensdag verschijnt het derde seizoen en Page is daar wederom in te zien. Zo gingen de makers om met de transitie van de acteur.

Let op! Dit artikel bevat mogelijk spoilers over het derde seizoen van The Umbrella Academy.

Page is vooral bekend van de titelrol in de comedy Juno, een rol in Inception en als Vanya in de eerste twee seizoenen van The Umbrella Academy als hij in 2020 op Instagram schrijft dat hij een transgender man is. "Ik weet niet hoe ik moet uitdrukken hoe merkwaardig het is om eindelijk genoeg van mezelf te houden om mijn authentieke zelf na te streven", zegt hij destijds.

Netflix kondigt meteen aan de naam van Page in de aftiteling van The Umbrella Academy aan te passen. Het kan voor transgender personen namelijk pijnlijk zijn om te worden geconfronteerd met hun deadname (de naam die ze hadden voor hun transitie). De makers van The Umbrella Academy komen echter voor een relatief nieuwe uitdaging te staan, omdat ze werken met een acteur die gedurende het verloop van het verhaal van de serie een transitie heeft doorgemaakt.

De acteur is in de eerste twee seizoenen te zien als het vrouwelijke personage Vanya Hargreeves. Hargreeves is een van de kinderen die wordt opgevoed en getraind om in de toekomst de wereld te kunnen redden.

In maart van dit jaar maken Page en Netflix bekend dat het personage in het derde seizoen Victor Hargreeves zal heten. The Umbrella Academy is gebaseerd op een reeks comics met dezelfde naam. De makers van de serie schromen in de eerste seizoenen al niet om flink van de verhaallijnen in de stripverhalen af te wijken, dus dat houdt ze hier ook niet tegen.

In de tweede aflevering van dit seizoen wordt duidelijk hoe deze transitie in het verhaal is verwerkt en dat Victor ook een transgender man is. Het personage leest over een voormalige geliefde die is overleden. Hargreeves hoort haar zeggen dat je je niet eens realiseert dat je in een box leeft totdat iemand je eruit laat.

Het personage gaat vervolgens naar de kapper om een korte coupe aan te meten en stelt zich voor aan zijn omgeving als Victor. Hem wordt gevraagd wie Victor is. "Dat ben ik. Het is wie ik altijd al was. Is dat een probleem voor iemand?" Victor stuit in zijn directe omgeving niet op weerstand. Zijn vrienden en familie zijn blij voor hem en hij wordt luchtig gecomplimenteerd over zijn nieuwe kapsel.

De transitie van Victor blijkt geen plotontwikkeling waar het hele derde seizoen omheen is gebouwd. Nadat de personages om Victor heen op de hoogte zijn gesteld van zijn identiteit, gaan ze rustig verder met de missie waar ze aan zijn begonnen.