Elke maand biedt Videoland een hoop nieuwe series en films. In juli zijn dat onder meer een eigen realityserie voor B&B Vol Liefde-deelnemer Jacob en 12 Years a Slave.

Series op Videoland

New Amsterdam (seizoen 4) - 1 juli

New Amsterdam draait om de strenge, maar idealistische dokter Max Goodwin (Ryan Eggold). Voor hem staat de patiënt op de eerste plaats en hij heeft weinig geduld met bureaucratie. In het vierde seizoen wordt de relatie tussen Max en Helen (Freema Agyeman) een stuk persoonlijker. Psychiater Iggy (Tyler Labine) roept de hulp in van een oude bekende om te helpen in het ziekenhuis.

Love Island (seizoen 3) - 11 juli

Een nieuwe groep Nederlandse en Vlaamse singles gaat op zoek naar de liefde in realityserie Love Island. De vrijgezellen verblijven in een luxueus vakantiehuis en moeten stelletjes vormen. Daarna is het aan de kijker om te bepalen welke koppels mogen blijven en wie er terug naar huis moet.

De Ware Jacob (seizoen 1) - 15 juli

Jacob werd gezien als de smaakmaker van het eerste seizoen B&B Vol liefde en na twee moeizame coronajaren probeert hij zijn villa Casa do Monte in de Algarve weer nieuw leven in te blazen. Ook kijkt de ondernemer alvast naar de toekomst en heeft hij een nieuw project op het oog. Terwijl Jacob druk bezig is met zijn werkzaamheden lijkt hij nog voldoende tijd over te hebben voor een nieuwe vrouw in zijn leven.

Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita (seizoen 1) - 24 juli

De Gooische Moeders hebben een drukke periode achter de rug en nemen wat tijd voor zichzelf. Bo, Florine, Leslie en Pauline laten hun gezinnen achter en gaan op reis door Italië. Ze beginnen in Milaan en rijden via tussenstops in Toscane en Rome door naar de wonderschone Amalfikust.

Films op Videoland

12 Years a Slave (2013) - 1 juli

In 1841 wordt de zwarte Amerikaanse muzikant Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) ontvoerd en verkocht als slaaf. Op de plantage wordt hij gedwongen om katoen te plukken en hij pakt iedere poging aan om zijn verhaal te vertellen en terug te keren naar zijn gezin, maar niemand wil naar hem luisteren. Het enige wat Solomon kan doen, is proberen te overleven.

136 Trailer: 12 Years a Slave

Demain Tout Commence (2016) - 1 juli

De charmante Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leventje aan de zonnige zuidkust van Frankrijk. Op een dag krijgt hij bezoek van een scharrel, die hem vertelt dat hij de vader is van haar pasgeboren dochter en ze laat de baby bij hem achter. Samuel doet nog een poging het kindje terug te geven, maar weet zich alsnog te ontpoppen tot een liefdevolle vader.

John Wick 3: Parabellum (2019) - 1 juli

Huurmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) heeft zonder toestemming een maffiabaas afgemaakt, waarnaar een premie van 14 miljoen dollar op zijn hoofd wordt gezet. Hij krijgt direct al zijn concurrenten achter zich aan en om te overleven, vlucht John van New York naar Casablanca. Maar ook in Marokko is de professionele moordenaar niet veilig.

Insidious: Chapter 2 (2013) - 1 juli

Het vervolg op horrorfilm Insidious gaat verder waar het eerste deel eindigde. Josh (Patrick Wilson) en Renai (Rose Byrne) hebben hun zoontje gered van een kwade geest en denken veilig te zijn, maar de demonen hebben het nu op Josh gemunt. Het gezin moet opnieuw de confrontatie aangaan met het ultieme kwaad om te overleven.



Remco vs. Pharma (2022) - 6 juli

De 41-jarige ondernemer Remco was altijd een actieve sportman en schrok zich kapot toen hij de diagnose MS kreeg. Met de wetenschap dat zijn lichaam langzaam aftakelt, komt Remco in actie en gaat hij op zoek naar een medicijn. Tot zijn grote verrassing krijgt de ondernemer de farmaceutische industrie tegen zich. Deze documentaire vertelt over zijn strijd tegen big pharma.