Bas Muijs keert opnieuw terug in Goede Tijden, Slechte Tijden. De 45-jarige acteur blaast het personage Stefano Sanders voor de vierde keer nieuw leven in, bevestigt een woordvoerder van RTL dinsdag aan het ANP.

De eerste aflevering met Muijs is te zien op woensdag 29 juni op RTL 4. Om hoeveel afleveringen het gaat, is niet duidelijk.

De acteur was van 1999 tot en met 2005 te zien als Stefano, de zoon van Ludo Sanders. Ook in 2009, 2014 en 2020 keerde hij even terug.

Muijs kreeg in december vorig jaar een zware hartaanval, kort nadat hij stopte als radio-dj bij Omroep West. De acteur moest daarna een openhartoperatie ondergaan en was maanden bezig met revalideren.