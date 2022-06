Netflix heeft een eerste verklaring gegeven over het incident tijdens de opnames van serie The Chosen One waarbij twee acteurs om het leven zijn gekomen. In de reactie noemt de streamingservice de crash van het busje met cast en crew een tragisch ongeluk.

Dit weekend werd duidelijk dat er donderdag een ongeluk had plaatsgevonden na afloop van de opnames van de serie in Mexico. Het busje met verschillende cast- en crewleden kantelde op een woestijnweg tussen Santa Rosalia, waar zij eerder die dag gefilmd hadden, en het lokale vliegveld. Acteurs Raymundo Garduño Cruz en Juan Francisco González Aguilar kwamen om het leven, twee andere castleden en vier crewmedewerkers raakten gewond.

"We zijn diepbedroefd over het tragische ongeluk dat Ray Garduño en Juan Francisco González het leven heeft gekost", aldus Netflix. "Onze gedachten zijn bij hun naasten en de mensen die gewond zijn geraakt bij dit trieste ongeluk."

Ook productiehuis Redrum liet maandag een verklaring uitgaan. De producenten van The Chosen One lieten weten steun te bieden aan alle betrokkenen en mee te werken met het onderzoek naar de toedracht van het incident. "De eerste bevindingen en getuigenverklaringen wijzen erop dat alle veiligheidsvoorschriften zijn uitgevoerd en dit een tragisch ongeluk was."

Dit weekend lieten vrienden van Garduño en González weten vraagtekens te zetten bij de toedracht van het ongeluk. Volgens schrijver Rick Zazueta hadden medewerkers hun zorgen geuit over hun veiligheid bij de productie. "De cast had geklaagd over problemen met logistiek en transport. Het busje was totaal ongeschikt om mensen in te vervoeren. De banden waren versleten, de remmen maakten lawaai, het stuur zat los en niet alle autogordels werkten. Dat zijn makkelijk te herkennen tekenen van gevaar."